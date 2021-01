Por

Antônio Carlos Gomes de Oliveira, de 35 anos, é acusado de bater no carro do baterista Dainha, da banda Tuaregs, em um acidente de trânsito que matou o músico neste domingo, 24, em João Pessoa, na Paraíba.

Ele foi acusado, em 2016, de usar cartões clonados junto com a companheira. Josiane Pereira de Farias, de 30 anos, em um apartamento em Rio Branco, A informação foi confirmada ao ClickPB pelo Major Bruno, comandante da Companhia Especializada de Apoio ao Turista (Ceatur) da Polícia Militar da Paraíba.

Antônio Carlos é do Paraná, morava em Rio Branco e já tinha passagem por uso de cartões clonados no Tocantins. O estelionatário foi preso, na época, enquanto fazia compras pela internet com cartões clonados.

O motorista que morreu em acidente, neste domingo (24), era o baterista da banda Tuaregs, Dainha Batera. O grupo paraibano lamentou a morte dele nas redes sociais. Dainha morreu após ter o carro modelo Classic atingido por outro veículo no bairro de Manaíra, em João Pessoa. O fato aconteceu quando Antônio Carlos, que conduzia um automóvel BMW, fugia de uma viatura da Polícia Militar e bateu no carro do músico.

Antônio Carlos, sobrevivente no acidente em João Pessoa quando colidiu no veículo de Dainha, foi preso pelos policiais militares da Companhia Especializada de Apoio ao Turista (Ceatur). Populares se revoltaram no local e xingaram o homem enquanto ele era conduzido até a viatura da PM. “Tirou a vida de um pai de família. Merece morrer.”

Ele foi submetido a teste do bafômetro, segundo confirmou mais cedo o Major Bruno, da Polícia Militar, ao ClickPB.

