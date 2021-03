Na última quinta-feira, 25, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) recebeu 55 tipos medicamentos, incluindo alguns utilizados no tratamento de complicações causadas pela Covid-19, como antibióticos, antitérmicos e anti-inflamatórios.

Além disso, foram recebidos remédios para doenças crônicas acompanhadas pela Atenção Básica, como diabetes, asma e hipertensão, e sais para reidratação oral e venosa. As entregas devem ser concluídas até o fim do mês de março. Serão beneficiados 15 municípios, entre os 22 no estado, incluindo a capital, Rio Branco e também a Sesacre.

“A entrega faz parte de uma cooperação que vai comprar outros medicamentos da Atenção Básica, da rede hospitalar, inclusive para tratamento de câncer, e contribuir para a gestão dos processos de compras da secretaria e também em apoio aos municípios do Acre”, afirma o secretário de Saúde Alysson Bestene.

Totalizando mais de 4,6 milhões de reais, a compra foi feita pelo Unops, organismo das Nações Unidas especializado em compras, que apoia a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) na aquisição de medicamentos cujo abastecimento foi impactado pela pandemia. Os estoques adquiridos atenderão a demanda da população dos municípios priorizados durante o período de seis meses a um ano, a depender do tipo de medicamento.

Atualmente, o Acre vive um surto de dengue, casos de Covid-19 em alta e enchentes que já afetaram mais de 130 mil pessoas. A gravidade da situação fez o governo do Acre decretar estado de calamidade pública em dez municípios do estado.

“Passamos por uma situação bastante delicada em nosso Estado e a entrega desses medicamentos irá contribuir de forma significativa para garantir a assistência devida à população”, avaliou o secretário Alysson Bestene.

Comentários