O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) e Gabinete da Primeira-Dama, em parceria com a Federação das Indústrias do Acre (Fieac), entregou aos imigrantes abrigados em Assis Brasil 100 cestas básicas e 50 pacotes de fraldas descartáveis.

O repasse dos alimentos e das fraldas ocorreu nesta segunda-feira, 6, na sede da prefeitura do município, que irá distribuir o material para suprir as necessidades de 244 imigrantes, entre eles haitianos, paquistaneses, senegaleses e angolanos, que estão abrigados na Escola Estadual Íris Célia Cabanelas Zanini e Escola Municipal Edilsa Maria Batista.

Esta é a segunda doação feita pelo Estado desde que os imigrantes foram instalados nas duas escolas. Na primeira demanda foram doadas 100 cestas básicas e 250 colchões. Além da entrega de sacolões, o Estado dá suporte ao município com medidas socioassistenciais e diretamente com os imigrantes no acompanhamento de saúde.

“O Governo do Estado e a secretaria vêm promovendo suporte ao município de Assis Brasil desde a chegada dos primeiros imigrantes. Já enviamos cestas básicas, colchões e fraldas. Estamos também articulando junto ao Ministério da Cidadania aporte financeiro para que o governo federal reencaminhe os imigrantes para seus países de origem. O Acre é apenas rota de passagem. Assim, as famílias haitianas, bem como de outras nacionalidades, estão em Assis Brasil devido a fronteira estar fechada e desta forma não podem seguir viagem”, complementou a secretária de Estado, Claire Cameli.

O foco dos imigrantes é o Peru e em seguida o México. Eles aguardam a abertura das fronteiras devido à pandemia de Covid-19.

