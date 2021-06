Escola Bela Flor promove resgate cultural com projeto “Culinária Junina”

Nesta segunda-feira (21/06) Aconteceu a Culminância do projeto Culinária Junina na Escola Municipal de Ensino Fundamental Bela Flor, que foi elaborado pela equipe gestora, o qual contou com a participação de todos os funcionários, alunos e comunidade em geral.

O projeto foi desenvolvido no formato online, onde os professores através do aplicativo Whatsapp fizeram os devidos direcionamentos das atividades que deveriam ser trabalhadas pelos alunos em suas casas. Por sua vez, os pais abraçaram o projeto e executaram as atividades propostas, demonstrando comprometimento e muito entusiasmo.

O encerramento do projeto contou com a participação do prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito Antônio Soares, presidente de Conselho Municipal de Educação Professora Luzinete, Secretaria de Educação Eunice Maia Gondim, equipe técnica da SEMED, professores, mediadores, assistentes educacionais e todos os funcionários da escola.

Cada turma apresentou pratos típicos das festas juninas, também foram exibidos vários vídeos dos alunos desenvolvendo as atividades e relatos dos pais falando da importância dessa atividade, onde as crianças estão desenvolvendo sua história, sua relação com o outro e suas relações com as comemorações culturais do nosso país, resgatando e valorizando a nossa cultura.

Segundo a Secretária de Educação Eunice, a equipe da escola se empenhou muito para realizar este projeto tão importante para fortalecer os laços de conservação cultural que vão sendo repassado de pais para filhos.

“Fico contente em ver que os pais de alunos estão empenhados em participar ativamente da vida escolar de seus filhos, é uma parceria essencial neste momento em que as crianças não podem estar presencialmente na escola, entretanto mesmo a distância continuam estudando e desenvolvendo as atividades propostas pela escola, parabenizo a direção, professores e alunos pelo projeto desenvolvido, estava tudo muito lindo e organizado.”