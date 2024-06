Equipe do TJAC cumpre agenda no TJRR

A parceria busca o constante aprimoramento dos processos de trabalho das áreas judiciais e administrativas

A cooperação e a troca de experiências entre instituições são um marco na gestão da desembargadora-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Regina Ferrari, que busca trazer investimentos para a eficiência na prestação jurisdicional e aplicabilidade na gestão de processos.

Na última semana, a desembargadora Regina Ferrari e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, Jésus Nascimento, cumpriram extensa agenda nos prédios das unidades Jurisdicionais da capital Boa Vista.

Na quinta-feira, 20, os presidentes assinaram o Termo de Cooperação para utilização do “Programa Simplificar”, que busca viabilizar o constante aprimoramento dos processos de trabalho das áreas judiciais e administrativas, mostrando o caminho e os fluxos percorridos dentro da instituição.

Durante a tarde, a desembargadora-presidente e sua comitiva visitaram a galeria de ex-presidentes do TJRR, localizada no Hall do prédio-sede do Palácio da Justiça, em Boa Vista e as instalações do Tribunal Pleno. À noite, os magistrados e servidores, compareceram ao Centro de Memória e Cultura (CMC) do Poder Judiciário de Roraima e conheceram o coordenador do CMC, desembargador Cristóvão Suter.

“A experiência de visitar este belíssimo Centro de Memória é um convite a uma linha do tempo, onde há anos este Tribunal foi fundado. A justiça instalada no Estado de Roraima, de onde vem prestando valorosos serviços para a nossa sociedade. Que o passado sirva de exemplo para o nosso presente e sirva de farol para nosso futuro,” afirmou a desembargadora-presidente, Regina Ferrari.

O desembargador-presidente, Jésus Nascimento, afirma que: “É com grande satisfação e alegria que recebemos a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari e sua comitiva para conhecerem a história do Judiciário roraimense e realizar a troca de experiência de tecnologias.”

A juíza-auxiliar da Presidência, Zenice Mota; o juiz-auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Alex Oivane, o diretor-geral e de Tecnologia, Júnior Martins; a gerente de Sistemas, Josena Pereira e o servidor da Coger, Jessé Drumond foram os integrantes da equipe que acompanharam a desembargadora-presidente.

