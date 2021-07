Epitaciolândia abre processo seletivo para nível médio e superior; salários de até R$ 5,8 mil

A prefeitura de Epitaciolândia divulgou nesta terça-feira, 6, abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária na área de nível médio e superior para atender as demandas na área de saúde. A vigência do processo seletivo é de 12 meses.

São oferecidas dez vagas para contratação imediata de médico, enfermeiro, odontólogo, nutricionista, técnico em enfermagem, fiscal sanitário, assistente de farmácia, auxiliar de serviços gerais, de endemias e motorista. Os salários variam de R$ 1.100,00 até R$ 5.870,00, todos os cargos são de 40 horas semanais.

Para efetivar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário disponível e entregar cópia dos documentos pessoais (Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Endereço), além de comprovante de escolarização (Diploma ou declaração de conclusão do Ensino Médio ou Conclusão de Curso Superior).

As inscrições estão abertas presencialmente junto a Secretaria Municipal de Administração, no horário e período indicado neste edital, no horário das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30, considerando o horário local do Estado do Acre, mediante o preenchimento da ficha de inscrição.

Para mais informações, veja o edital clicando aqui.