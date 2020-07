Petecão, que emplacou sua mulher Marfisa Galvão, também do PSD, como vice de Bocalom, disse acreditar que Gladson será convencido a apoiar a candidatura do PP

Luciano Tavares

O Progressistas vive uma verdadeira novela política. Enquanto o governador Gladson Cameli, principal líder do partido no Acre fala em apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB), a presidente da sigla, senadora Mailza Gomes, continua anunciando a pré-candidatura de Tião Bocalom.

Na segunda-feira (6), Mailza resolveu apresentar Bocalom ao presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, como o nome do partido para disputar as eleições na capital.

Mailza disse que “o senador reforçou a importância das candidaturas e a autonomia do partido para essa construção, principalmente na capital de nosso estado.”

“Na oportunidade, ressaltei ao presidente a meta da legenda é fazer o máximo de prefeitos e vereadores em todo o estado neste ano e que o Progressistas está empenhado na construção de um Acre melhor junto com o nosso governador Gladson Cameli, parlamentares e filiados”, reforçou a senadora.

Semana passada, o senador Sérgio Petecão (PSD), um dos coordenadores da pré-campanha de Bocalom, conversou com Ciro Nogueira, que assegurou a candidatura majoritária progressista em Rio Branco.

Petecão, que emplacou sua mulher Marfisa Galvão, também do PSD, como vice de Bocalom, disse acreditar que Gladson será convencido a apoiar a candidatura do PP, embora, no momento, o governador continue irredutível e com a ideia fixa de fazer campanha para Socorro Neri.

