Com as obras de correção do trecho da BR-364, em Sena Madureira, realizadas pelo Dnit, as empresas que ofertam viagens entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul decidiram suspender a venda de passagens para a rota a partir desta segunda-feira, dia 19, até a finalização dos serviços.

A decisão vale apenas para as viagens cujos veículos deixam Rio Branco à noite, tendo em vista que neste período os operários estão atuando com maquinário, tendo em visto o menor transito de veículos pela rodovia federal que corta o estado acreano.

Adão Aquino diz que a medida é devido aos problemas de buracos ao longo da BR-364, principalmente no trecho entre Sena Madureira e Feijó, onde as viagens estão demorando demais. “O trecho Feijó-Sena Madureira a empresa está gastando sete horas de viagem devido esse trecho está muito ruim”, comenta.

