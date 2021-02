A empresa Oi foi notificada pelo o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) nesta quinta-feira, 18, por má prestação de serviços na região do Vale do Juruá. Ao menos quatro cidades [Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima] ficaram com os sistemas de telefonia e internet suspensos durante quase 24 horas.

Nessa região, o serviço foi interrompido desde a quarta-feira, 17, a partir das 13 horas, retomando a normalidade após o meio-dia de hoje. Milhares de consumidores registraram denúncias por descumprimento do serviço e falta de informações à comunidade.

“Com o envio dessa notificação, concedemos o prazo de 72 horas para que a empresa, via documentação, apresente oficialmente os motivos pelas falhas da rede de telefonia e internet dos referidos municípios, além de informar qual será a medida adotada para quem pedir abatimento do tempo que o serviço ficou suspenso”, destaca a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

A diretora salienta que informações extraoficiais relatam possível danificação na rede de fibra óptica nas proximidades da cidade de Feijó. No entanto, mesmo se esse fato se comprovar, a empresa tem o dever de restabelecer o serviço de forma célere aos consumidores.

