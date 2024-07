Empresa americana retira suas propagandas dos Jogos Olímpicos depois da “zombaria da Última Ceia”

Durante o show geraram fortes reações nas redes sociais. A Última Ceia, última refeição de Jesus antes de sua crucificação, segundo relatos evangélicos, foi encenada com drag queens no papel dos apóstolos

Uma empresa norte-americana de telecomunicações retirou a sua campanha publicitária para os Jogos Olímpicos após polémica provocada por uma aparente paródia da Última Ceia , protagonizada por um grupo de drag queens, durante a cerimónia de abertura em Paris.

Em postagem no X deste sábado, a empresa C Spire, com sede no estado do Mississippi, anunciou que estava rompendo vínculos com os Jogos. Ficámos chocados com a zombaria da Última Ceia durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. “A C Spire retirará sua publicidade das Olimpíadas”, indicaram.

Posteriormente, a CEO da empresa, Suzy Hays, disse em comunicado que embora a empresa apoie os atletas que tanto trabalharam para fazer parte dos Jogos, “não faremos parte da zombaria ofensiva e inaceitável da Última Ceia”.

Muitas das cenas apresentadas durante o show geraram fortes reações nas redes sociais. A Última Ceia, última refeição de Jesus antes de sua crucificação, segundo relatos evangélicos, foi encenada com drag queens no papel dos apóstolos. Na polêmica apresentação, um DJ atuou como Jesus .

O espetáculo de Paris criou um grande rebuliço, especialmente entre os conservadores americanos. Precisamente, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, descreveu a apresentação como “chocante e insultuosa para os cristãos de todo o mundo”, e garantiu que “a guerra contra a fé e os valores tradicionais não tem limites hoje”.

Wtf is going on at the Olympics opening ceremony? pic.twitter.com/rWIjH8ZVwP — Harrison Faulkner (@Harry__Faulkner) July 26, 2024

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários