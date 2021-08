Em vídeo, Fernanda Hassem desmente boatos de rompimento com Gladson e diz: “A gente sonha junto pelo bem do Acre, pelo bem de Brasileia”

Texto: Luciano Tavares

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), desmentiu por meio de um vídeo a informação que circula nos bastidores políticos de que ela estaria rompida com o governador Gladson Cameli.

O boato veio à tona depois que Fernanda não compareceu as agendas de governo na cidade, como normalmente faz, nesta segunda-feira (16), quando Gladson Cameli esteve no município e assinou a ordem de serviço para a construção da terraplanagem do anel viário, entregou o tomógrafo do Hospital de Brasileia e visitou a Clínica dos Rins. O vice-prefeito Carlinhos do Pelado representou a petista.

No vídeo, a prefeita reafirma “respeito” por Cameli, a quem também tem como amigo e “sonha junto” com ele pelo Acre e Brasileia.

“A gente sonha juntos pelo bem do Acre, pelo bem de Brasileia. Ontem na agenda, o vice-prefeito estava presente, alguns secretários nossos estavam presentes também. Eu quero aqui esclarecer que não aconteceu nada de rompimento. Pelo contrário. O governador é um amigo de Brasileia. Ao governador Gladson, ao amigo Gladson: conta comigo, conta com o nosso trabalho”.