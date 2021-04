Ascom/Polícia Civil

Após diligências empreendidas por agentes da Polícia Civil no município de Senador Guiomard, visando elucidar crimes graves ocorridos recentemente naquele município, foi possível colher materialidade e identificar a autoria de crimes de homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas, e ao mesmo tempo pedir a prisão dos criminosos.

Nesta esteira, na manhã desta quinta-feira, 08, foram cumpridos sete mandados de prisão oriundos de inquéritos policiais da delegacia de Senador Guiomard, presididos pelo delegado Felipe Martins.

Insta salientar que os sete mandados foram cumpridos na penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), pois segundo a autoridade policial, os criminosos já respondiam por outros crimes.

O Delegado Felipe Martins reforça o empenho da equipe de investigadores da Delegacia Geral e destaca que o trabalho continua, podendo a qualquer momento ocorrerem novas prisões.

“Todas as prisões foram fruto de investigação desta delegacia e em inquéritos policiais diversos. Esses criminosos estavam presos provisoriamente, e poderiam ser colocados em liberdade a qualquer momento, colocando em risco a paz social. Com esses novos decretos prisionais, é possível prorrogarmos a encarceramento dessas pessoas que, de acordo com a Lei, se mostram nocivos à sociedade”, lembrou o delegado.

