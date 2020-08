O deputado federal Alan Rick (DEM) participou na última sexta-feira, 21, em Plácido de Castro, da solenidade de assinatura da ordem de serviço para a modernização do estádio de futebol no município. O ato foi realizado no gabinete do prefeito Gedeon Barros.

A obra, no valor de R$ 461 mil, é fruto de emenda individual do parlamentar e atende a uma antiga reivindicação da comunidade.Plácido tem um dos principais times do campeonato de futebol acreano, com jogos permanentes no estádio local. Alan também visitou o estádio, que começa a ser reformado a partir desta semana.

Essa reforma é necessária porque o local não conta com arquibancada própria, o que faz com que prefeitura anualmente precise arcar com o aluguel da estrutura para que o torcedor possa assistir aos jogos.

“Em breve essa realidade irá mudar. Teremos uma moderna arquibancada definitiva para atender as necessidades dos torcedores do município. Agradecemos o deputado Alan Rick que atendeu a reivindicação da comunidade”, destaca Renato Garcia, presidente do time do Plácido de Castro que manda seus jogos no estádio municipal.

Em seis anos de mandato, Alan Rick já viabilizou a liberação de mais de R$ 10 milhões para o município de Plácido de Castro, dos quais R$ 7 milhões já foram pagos com investimentos em educação, saúde, zona rural, equipamentos e infraestrutura.

“Destaco a aquisição de máquinas e equipamentos para apoio aos produtores rurais, construção da Escola de Educação Infantil, creche, manutenção e aquisição de equipamentos para unidades de Saúde, entrega de dois ônibus escolares e muitas outras ações”, disse o deputado Alan Rick.

Comentários