Vítima comprou cosméticos e ainda não obteve código de rastreio; ‘caloteira’ apagou perfis

O que era para ser uma simples compra à distância acabou virando motivo de muita dor de cabeça para a assistente social Carla Magna Oliveira, de 32 anos, que mora em Recife, capital de Pernambuco.

No último dia 20, ela comprou R$ 300 em cosméticos por meio de um perfil comercial no Instagram (@atacadomaquiaagem) e até agora não recebeu os produtos e sequer obteve informações para o rastreio do envio. Nas informações da página consta que a proprietária é do Acre.

A vítima afirma ter sido bloqueada na rede social pela fornecedora poucos dias depois da compra.

golpe de vendedora de maquiagem

O pagamento foi feito via boleto bancário para conta no nome de Vanderlucia Monte de Souza. As informações bancárias estão vinculadas a uma agência do Bradesco (3925-0) situada no estado do Ceará.

“Fui procurar o Instagram da loja e aparenta que foi excluído, pois fiz várias tentativas de localização e não obtive retorno. Ela me bloqueou da conta pessoal, que só tem quatro fotos e estão bloqueadas para comentários. Mas tenho os prints das duas páginas do Instagram, de conversas no Whatsapp e do comprovante do depósito”, disse a vítima em depoimento à polícia de Recife.

A reportagem tentou contato com o perfil comercial, mas ele já havia sido excluído. No print tirado por Carla, a conta afirma ser administrada pelo perfil @vandersouzafam, que também não existe mais. Outro print traz o perfil pessoal @souzvanderlu, que está ativo, mas não respondeu a reportagem até o fechamento da matéria.

