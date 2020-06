As três ocorrências com madeira irregular aconteceram entre os Km 115 e 124, em Rio Branco. Na manhã de terça, a polícia flagrou dois caminhões carregados de madeira parados no bairro Santa Cecília e na abordagem foi constatado que o carregamento de madeira não estava de acordo com o Documento de Origem Florestal (DOF).

“O primeiro motorista tinha autorização para transportar 12,46 m³, porém os policiais aferiram a quantia de 16,7 m³ de madeira. O outro motorista apresentou DOF para 12,45 m³ de madeira; no entanto, os PRFs constataram que no compartimento de cargas do caminhão havia 17,62 m³ do produto ambiental”, diz a nota da PRF.

Já o terceiro carregamento de madeira ambiental foi registrado na madrugada desta quarta-feira (17). A abordagem foi nas proximidades da Corrente, onde outro caminhão foi parado e o motorista transportava 6,2 m³ de madeira sem portar o DOF.

Em todos os casos, os motoristas assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados. Os três caminhões foram apreendidos e encaminhados, com 40,52 m³ de madeira irregular, ao Instituto de Meio Ambiente do estado do Acre (Imac).

Arma de fogo

Já a arma de fogo foi apreendida em Acrelândia, no KM 46, durante ronda da PRF na terça-feira (16). De acordo com a polícia, o motociclista estava com uma espingarda presa ao corpo. O homem chegou a alegar que morava na zona rural e que usava a arma para caçar, mas não possuía documento.

“Os policiais verificaram que a espingarda, calibre 32, estava municiada. O homem de 40 anos recebeu voz de prisão e foi conduzido com a arma de fogo e a munição para a Delegacia de Polícia Civil”, destaca a PRF.

Foragido

Ainda na terça, na BR-364, um foragido do sistema prisional do estado tentou passar despercebido pela PRF. Ele estava sem documentos e chegou a dar um nome falso na hora da abordagem.

“Indagado novamente, o viajante informou falsa identidade por ser foragido do sistema prisional. Contou ainda que há quatro meses estava no regime semiaberto e quebrou a tornozeleira eletrônica. O homem de 28 anos foi recapturado e conduzido para a Delegacia de Flagrantes, em Rio Branco.”

Carro recuperado e drogas

Na madrugada de quarta, a equipe da PRF abordou um carro, onde estava dois homens. A placa do veículo era de Belo Horizonte (MG) e, ao pedir dos documentos do carro, os policiais perceberam rasuras e a impressão estava foram de padrão.