BOPE prende traficante com quase 30 kg de maconha em operação no bairro Eldorado, em Rio Branco

O estado do Acre apresentou uma redução no número de homicídios de mulheres entre os anos de 2023 e 2024, de acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (24).

Segundo a publicação, o número absoluto de homicídios de mulheres (incluindo feminicídios) caiu de 15 casos em 2023 para 13 em 2024, uma redução de 13,7%. A taxa por 100 mil mulheres também recuou de 3,4 para 3,0.

Já em relação aos feminicídios, a redução foi ainda mais acentuada: de 10 para 8 casos, uma queda de 20,4%. A taxa por 100 mil mulheres passou de 2,3 para 1,8. A proporção de feminicídios em relação ao total de homicídios de mulheres no Acre caiu de 66,7% em 2023 para 61,5% em 2024.

Outro dado preocupante é o número de feminicídios seguidos de suicídio do autor. Em 2023 e 2024, o Acre registrou um caso em cada ano, conforme a Tabela 25 do anuário.

Além disso, o levantamento indica que não houve nenhuma vítima de feminicídio com medida protetiva ativa em 2023. Já em 2024, uma das mulheres assassinadas estava com medida protetiva de urgência ativa no momento do crime.

Segundo os dados sobre tentativas de feminicídio no Acre, o levantamento registrou 28 casos em 2023, enquanto o número saltou para 52 em 2024, um aumento de 85%.

