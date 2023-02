Em jogo equilibrado, City e Leipzig empatam e confronto segue aberto

OLance

Em jogo com dois tempos distintos, Red Bull Leipzig e Manchester City empataram em 1 a 1. Mahrez e Gvardiol marcaram, um em cada tempo, para definir o placar.

Sem critério de gols fora de casa, a vaga na próxima fase será de quem sair vencedor no duelo da volta, que acontece no próximo dia 14, às 17h (de Brasília). O jogo será disputado na Inglaterra e, em caso de novo empate, a vaga será decidida em prorrogação e, se necessário, pênaltis.

City à vontade na Alemanha

O City foi para Alemanha disposto a fazer o seu jogo, mas encontrou um adversário muito fechado. Os ingleses tinham a posse de bola, dominavam a partida, mas não conseguiam furar o bloqueio da defesa adversária. Sem De Bruyne, a equipe não conseguia achar muitos passes verticiais. No entanto, aproveitava o que o jogo oferecia: fazia pressão na saída de bola adversária e gastava a posse de bola acertando alta porcentagem dos seus passes, afastando os donos da casa do ataque.

O gol saiu num erro do Leipzig, aos 27 minutos. Após roubada de bola de Grealish no campo de ataque, o inglês tocou para Gundogan que deu um leve toque na bola deixando Mahrez na cara do gol. O argelino aproveitou a oportunidade e abriu o placar do jogo. Depois do gol, Rodri teve duas chances após cobranças de escanteio. O Lepzig, sem conseguir ter a bola para criar chances, acabou o primeiro tempo com apenas uma finalização, sem perigo.

Leipzig melhora e empata

O Leipzig chegou com postura diferente para a segunda etapa. Mais ativo no ataque, a equipe conseguia criar no campo ofensivo e, nos primeiros dez minutos, teve mais chances que em todo primeiro tempo. Henrichs, duas vezes e André Silva tiveram chances de empatar a partida, mas não tiveram sucesso. O City, que dominou o jogo no primeiro tempo, tinha dificuldades para reter a bola e criar chances e sofreu para sustentar a vantagem criada no primeiro tempo.

Depois de tanto ter volume, os alemães empataram o jogo. Halstenberg bateu escanteio, Éderson saiu mal do gol e Gvardiol testou para empatar a partida aos 25 da segunda etapa. O gol acordou o City, que voltou a controlar a partida, ter mais posse de bola e assustar os donos da casa. Gundogan perdeu boa chance dentro da área e Haaland quase fez no rebote. No entanto, o City não conseguiu marcar o gol para ter novamente a vantagem no placar e o confronto terminou em 1 a 1.

