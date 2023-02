Em duelo frenético, São Raimundo surpreende e despacha Cuiabá da Copa do Brasil

OGol

A zebra segue rolando solta na primeira fase da Copa do Brasil. Após as eliminações de Chapecoense e Londrina, foi a vez do Cuiabá, que disputa a elite do Brasileirão, dar adeus à competição. Na noite desta quarta-feira, o Dourado visitou o modesto São Raimundo, em Roraima, e, após um duelo dramático e com reviravoltas no fim, perdeu por 4 a 3.

Com o resultado, a equipe mato-grossense (até então 100% na temporada) conhece sua primeira derrota em 2023 e, de forma precoce, se despede da Copa do Brasil. Do outro lado, o Mundão avança para segunda fase pela primeira vez em sua história e agora aguarda o vencedor de Parnahyba-PI e Botafogo-SP.

Zagueiro artilheiro, reviravolta no fim e zebra em Roraima

A bola aérea ditou o jogo no Canarinho desde o apito inicial. Logo aos dois minutos, após cobrança de falta pela esquerda, o zagueirão Allan Rosário ganhou pelo alto e testou firme, abrindo o placar para o São Raimundo-RR.

O Cuiabá tentou uma resposta imediata e chegou a carimbar a trave em finalização de Ceppelini, mas foi o Mundão Azulino quem chegou às redes outra vez. Aos 16, Tavinho arriscou de canhota, de muito longe, e acertou a gaveta. Um golaço: 2 a 0.

Assustado, o Dourado se lançou para o ataque e conseguiu descontar… também pelo alto. Aos 22, Ceppelini cobrou escanteio pela esquerda e encontrou Yuri Castilho, que, livre, testou para o fundo do gol.

Na tentativa de buscar o empate, porém, a equipe mato-grossense voltou a sofrer com a bola parada do São Raimundo. Aos 36, Allan Rosário, de novo ele, subiu bem após escanteio de Tavinho e cabeceou no cantinho, marcando o segundo dele na partida, o terceiro do Mundão: 3 a 1.

Na volta do intervalo, como era de se esperar, o Cuiabá adotou uma postura mais agressiva, ocupou o campo adversário e, aos 22, voltou a encostar no placar. Em novo cruzamento preciso de Ceppelini, Alan Empereur foi no terceiro andar e colocou para dentro.

Tendo o relógio como inimigo, o Dourado foi para o tudo ou nada e precisou encarar uma verdadeira retranca do São Raimundo. Até que aos 41, após cruzamento de Rikelme pela esquerda, Matheusinho se antecipou á marcação e deixou tudo igual no placar.

O empate dava a classificação ao Cuiabá, mas o imponderável se fez presente outra vez em Roraima. Já nos acréscimos, de forma desorganizada, São Raimundo colocou a bola na área e viu o herói da noite fazer história.

Após cruzamento na área, Allan Rosário, o zagueiro artilheiro, brigou com a defesa mato-grossense, aproveitou a sobra e, com a categoria de um centroavante, finalizou no ângulo, anotando seu primeiro hat-trick na carreira e garantindo a classificação inédita do Mundão para segunda fase da Copa do Brasil.

