Acreanão de Futebol Escolar Feminino acontece neste sábado, dia 25, no Bujari

O Campeonato Acreano Escolar de Futebol Feminino, promovido pela Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE), acontece no próximo sábado, dia 25, a partir das 8 horas, no Estádio Categão, no município do Bujari, a 18 quilômetros da capital Rio Branco. O Colégio Militar Dom Pedro II, de Rio Branco, vai enfrentar a Escolar Pública São João Batista, do Bujari.

O campeonato estadual ocorrerá em partida única, ou seja, quem vencer leva a melhor e vai representar o Acre no Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol de Campo Feminino, que ocorrerá de 23 a 30 de abril, em Palmas, no Estado do Tocantins, reunindo as melhores equipes de futebol escolar feminino do país, sendo uma seleção de cada estado brasileiro, num total de 27 seleções estaduais.

O Gerente Técnico da FADE, professor Wedson Pessoa Coelho, explica que o evento, além de fomentar a prática do futebol de campo nas escolas públicas, é um marco nas atividades da Entidade Desportiva, uma vez que ocorrerá pela primeira vez em quatro competições nacionais já realizadas. Antes, explica, o Acre apenas indicava uma equipe escolar interessada em representar o estado acreana.

“A gente precisa deixar muito claro que a FADE está cumprindo o seu papel, e está planejando um evento com o nível técnico necessário. As duas equipes estão se preparado há várias semanas, e certamente teremos uma partida bastante disputada no próximo sábado. O nosso campeonato é 100% gratuito, e as duas equipes vão jogar para vencer e tornar-se a seleção acreana brasileirão escolar”, explica o gerente técnico.

Para isso, a Federação Acreana de Desporto Escolar vai garantir passagens aéreas para 18 estudantes-atletas e um técnico, além da hospedagem, alimentação e transporte interno da seleção acreana na competição. Tudo a zero custo para as escolas, pais ou professores. Em contrapartida, os professores-técnicos treinarão os estudantes sem qualquer custo financeiro adicional.

“Essa é uma forma de encontrar os talentos espalhados pelas nossas escolas, mas, mais que isso, de valorizar estudantes-atletas e seus técnicos, os professores que dão o suor diário acreditando nessa garotada. Decidimos realizar no Estádio Categão, no Bujari, porque o prefeito Padeiro topou ser parceiro nesse projeto. Estamos avaliando inclusive transmitir ao vivo a partida, agregando ainda mais valor a esse campeonato”, destaca o presidente da FADE, João Renato Jácome.

FORTALECENDO PARCERIAS – A Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE) não visa lucros, mas o investimento necessário no setor, e planeja aplicar em 2023, quase R$ 200 mil na execução de competições esportivas e qualificação de profissionais que atuam no desporto escolar local. Além disso, a FADE está adquirindo mais de R$ 150 mil em materiais esportivos de 15 modalidades, incluindo equipamentos eletrônicos.

Isso reforça a importância das parcerias que garantem, por meio de repasses financeiros à Federação, a garantia da realização de parte das atividades previstas no calendário da Entidade de Administração do Desporto Escolar. Neste ano, a FADE pretende realizar mais de 10 competições -incluindo campeonatos e torneios, além de cursos de arbitragem e clínicas de atualização.

As parcerias com o Governo do Acre, e com as Prefeituras, que já existiam na FADE, serão todas mantidas e ampliadas à medida de suas possibilidades. O calendário da FADE já está em execução, e começou com o I Open de Desporto Escolar, que ocorreu no mês de janeiro último, atingindo mais de 250 estudantes-atletas e 35 escolas públicas e privadas, de oito municípios acreanos, mesmo com as férias escolares.

Com o resultado do Open, considerado um sucesso, a FADE acredita que a tendência natural é que os próximos eventos tenham ainda mais resultados positivos. Vale lembrar que todas as atividades têm o apoio integral da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), por meio do Programa de Apoio às Federações (PAF). O Acreanão de Futebol tem a Supervisão Técnica da Federação de Futebol do Acre (FFAC).

