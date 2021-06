Em dois anos de gestão, governo fortalece segurança pública com o reforço de mais 273 veículos

Mesmo em um período difícil, em que todas as atenções estão voltadas em resolver os problemas causados pela pandemia de Covid-19, é importante destacar que o governo do Acre, não deixou de investir em segurança pública. Em pouco mais de dois anos de gestão, foram 273 novos veículos distribuídos entre as instituições que integram o sistema, reforçando as ações de policiamento, resgate, salvamento, investigação e transporte na capital e em municípios do interior.

No total foram 120 viaturas caracterizadas adquiridas para o uso da Polícia Militar do Acre, outros 60 veículos descaracterizados para os trabalhos de investigação da Polícia Civil, 65 motocicletas para o Grupo de Intervenções Rápidas e Ostensivas da Polícia Militar, 10 viaturas para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), dois carros auto-bomba para o uso do Corpo de Bombeiros, três ambulâncias para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Civil. Mais 10 veículos para o Instituto Sócio Educativo (ISE) e três novas aeronaves para o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Os investimentos fazem parte da política de gestão do governo, que demonstra seu compromisso em priorizar a segurança pública da população e melhoria da prestação de serviços. A maioria dos veículos adquiridos foram negociados direto de fábrica, outros por meio de parcerias, trazendo economia de milhões aos cofres públicos e fortalecimento gradual da frota.

“Acredito que em tão pouco tempo, estes investimentos em segurança pública foram senão os maiores da história. Não tenho medido esforços para equiparar nossas polícias, valorizar nossos servidores e reestabelecer a cultura de paz que tanto precisa a nossa população. Os investimentos não vão parar por aí e em breve chegarão mais viaturas para reforço das forças de segurança”, disse o governador Gladson Cameli.

Novos investimentos

Como já antecipado pelo governador, a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) está com processo em andamento, para aquisição de mais 65 novas viaturas caracterizadas, 10 bases móveis para implantação de Núcleos de Policiamento Comunitário Urbanos e Rurais, além da locação de mais 60 viaturas caracterizadas para uso da Polícia Militar, Civil, Penal, Ise e Corpo de Bombeiros.

“Foram dois anos investindo na reestruturação e fortalecimento da segurança pública, dando condições de trabalho, valorizando e capacitando nossos profissionais. Tudo isso tem nos gerando resultados, que podem ser sentidos pela população. Os números não mentem e estamos entre os estados do país que mais reduziram os indicadores de violência nos últimos anos. Isso é fruto de investimentos e do trabalho integrado das nossas forças de segurança”, finalizou Paulo Cézar Rocha dos Santos, secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública.