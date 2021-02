Pacientes do Amazonas

No último dia 15, a UTI do hospital de campanha de Cruzeiro do Sul recebeu dois pacientes do município de Tabatinga, interior do Amazonas. A transferência se deu por conta da falta de oxigênio em unidades de saúde do estado do Amazonas.

A capital amazonense vive um colapso com hospitais sem oxigênio, doentes levados a outros estados, cemitérios sem vagas e toque de recolher.

Depois de quatro dias internado na unidade, o idoso Antônio Lima Barbosa, de 64 anos, um dos que foi transferido do Amazonas para Cruzeiro do Sul, não resistiu e morreu na madrugada do dia 19.

Covid-19 em Cruzeiro do Sul

Com pouco mais de 89 mil habitantes, Cruzeiro do Sul registra um total de 4.634 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), 80 pessoas morreram em decorrência da doença na segunda maior cidade do Acre.

No ranking dos municípios acreanos, Cruzeiro do Sul aparece em 11º com a maior taxa de incidência da doença, sendo 520,5 casos para cada 10 mil habitantes. Os municípios com as maiores taxas são Assis Brasil e Xapuri, com 12662,6 e 11767,7 casos para cada 10 mil habitantes.