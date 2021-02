Após Cruzeiro do Sul entrar em colapso na saúde, Rio Branco também enfrenta agora esta triste realidade. Segundo o governador Gladson Cameli, a Capital não tem mais vagas em UTI.

Somente nos primeiros sete dias de fevereiro, o Acre contabilizou 1.993 casos de coronavírus. O alto número de novos casos preocupa as autoridades sanitárias. São 242 pessoas internadas.

Na segunda-feira (1), todo o estado regrediu para a abandeira vermelha na classificação de risco do Comitê Covid-19. No mesmo dia um decreto foi emitido restringido diversas atividades não essenciais, mas ao longo da semana os número de novos casos só subiu.

Visivelmente preocupado, o governador do estado pede que a população tome os cuidados necessários para evitar a disseminação do vírus. “Fui informado que 100% dos leitos de UTIs estão ocupadas em Cruzeiro do SUl e Rio Branco. Eu quero mais uma vez um apelo à população que nos ajude mantendo as restrições”, pediu o chefe de Estado pedindo a colaboração e compreensão. “Vamos evitar aglomerações para que a gente possa virar essa página”, reforçou.

