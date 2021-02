Atualmente, 763 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux

Apenas nessa primeira semana de fevereiro já foram registrados 1.655 novos casos e 17 óbitos por covid-19, enquanto nos primeiros cinco dias do mês passado foram contabilizados apenas 768 novos casos e 21 óbitos. Mais de 140 óbitos e quase 11 mil casos de covid-19 nos últimos dois meses.

Mais 2 mortes e 178 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Departamento de Vigilância em Saúde (DVS).

O estado contabiliza agora 884 óbitos e 50.122 casos desde a chegada da pandemia. A primeira vítima era um morador de Sena Madureira que tinha 54 anos, que veio a óbito no dia 10 de janeiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), enquanto a segunda uma cruzeirense de 29 anos, que faleceu no dia 3 de fevereiro, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Os moradores de Porto Walter lamentaram a morte do professor Hermínio Santiago (44 anos) vítima da covid-19 no Hospital Regional do Juruá em Cruzeiro do Sul. Depois de lutar pela vida por duas semanas em um leito de UTI, o servidor da educação faleceu na noite da última quinta-feira (dia 4) no Hospital de Campanha. Aproximadamente 85 pacientes estão internados, sendo 68 na enfermaria clínica e 17 na UTI e 12 pacientes estão intubados

A Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) emitiu uma nota comunicando que 221 pacientes continuam internados. Atualmente, 763 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Foram Notificados 139.737 casos suspeitos da doença, com 88.852 casos descartados.

