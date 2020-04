Criminoso utilizava um perfil falso para atrair as vítimas, na maioria mulheres

Um homem foi preso em Cruzeiro do Sul, pela equipe do delegado Alexnaldo Batista após utilizar-se de um perfil falso no WhatsApp para extorquir as vítimas. O homem se passava pelo governador Gladson Cameli. O aparelho do suspeito foi apreendido.

“O Departamento de Inteligência de Rio Branco fez toda a quebra de sigilo e de dados, inclusive nas redes sociais conseguiu identificar onde era a residência dessa pessoa, e na manhã de hoje a Polícia Civil, com muito êxito, cumpriu essa busca e apreensão”, disse o delegado que comandou a Operação.

O criminoso confessou que se passava por Gladson Cameli para atrair as vítimas e pedir dinheiro a elas. O alvo principal eram mulheres.

“Ele se aproveitava da carência dessas mulheres e sugeria depósitos em dinheiro na conta dele. Conseguimos comprovar toda a gama de informações que ele vinha passando nas redes sociais”, frisou.

