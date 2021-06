Em comemoração aos 111 anos de Brasileia Prefeitura realiza itinerante de saúde e hasteamento das bandeiras

SECOM

A Prefeita Fernanda Hassem, participou nesta segunda-feira (28), em frente à prefeitura Municipal de Brasiléia, do hasteamento dos pavilhões Nacional, Estadual e Municipal, em comemoração aos 111 anos da fundação da cidade de Brasiléia. A Programação Iniciou dia 26 e se encerra no próximo dia 04 de julho com a corrida de ciclismo.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu a presença de todos e destacou que continuará trabalhando para o crescimento de Brasiléia.

“Com coração cheio de gratidão a Deus, a nossa população, as nossas equipes e as escolas estaduais e municipais que estiveram presentes e trouxeram as crianças para que pudéssemos hastear nossas bandeiras ao som do nosso Hino nacional e o hino a Brasiléia. Esse é o nosso segundo evento da programação, iniciamos no sábado com Itinerante Brasiléia Mais Saúde, realizado no km 52 na Associação Cantina. Agradecer todos que compareceram em frente à prefeitura para essa atividade, só peço a Deus sabedoria e direção para que possamos continuar trabalhando pela nossa cidade, pois nossa bandeira é Brasiléia”, destacou Fernanda Hassem.

Flavia Nauana, mãe de aluno da escola Valdomiro Ferreira Barroso zona rural, falou da alegria em participar com seu filho da atividade. “Estou muito orgulhosa trouxe meu filho para participar desta abertura viemos do ramal do quilometro 19, é a primeira vez que ele participa do aniversário de Brasiléia e da historia do aniversário cívico da nossa cidade”, finalizou Flavia Nauana.

Além da prefeita Fernanda Hassem secretários e equipe estiveram presentes. Prestigiaram o evento a Prefeita Ana Lucia, de Cobija, a presidente da Câmara dos Vereadores Arlete Amaral, representantes do Governo do Estado do Acre, a coordenadora do núcleo de educação Dra. Vanilda Galli, coordenadora regional do ITERACRE Higia Melo, Elinson Cameli do DEPASA, Tenente Rebolças do Corpo de Bombeiro, o Comandante Moises Araújo da Policia Militar, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Francisca Bezerra professores, secretários e alunos

Brasileia Mais Saúde

A abertura do aniversário da cidade teve início no quilômetro 52, Associação Cantina, com o programa Brasileia Mais Saúde que leva atendimentos médico geral, ginecologia, distribuição de medicamentos, glicemia capilar, vacinas de rotina, vacina contra a covid-19 e gripe, PCCU, testes rápidos de hepatites, siflis, HIV, palestras odontológicas, orientações de saúde e pesagem do Bolsa Familia.

A ação foi realizada no sábado (26), e realizou 708 procedimentos e entregou mais de 100 kits odontológicos.