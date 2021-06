Deputado Antônio Pedro comemora a entrega de 90 maquinários pelo governo do Estado

O deputado estadual Antônio Pedro (DEM) participou na manhã de segunda-feira, 28, juntamente com o governador Gladson Cameli, a primeira-dama, Ana Paula Cameli, a superintendente do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Louise Caroline, e o diretor de Planejamento e Articulação de Políticas da Sudam, André Carvalho, da entrega de máquinas pesadas que irão compor a Operação Ramais do Acre 2021.

O maquinário foi adquirido em convênio com a Sudam, por meio de emenda da bancada federal do Acre no valor de R$ 47 milhões, sendo R$ 12 milhões de compartida do governo.

Na oportunidade, foram entregues 90 máquinas, sendo 4 escavadeiras hidráulicas, 18 motoniveladoras, 18 pás carregadeiras, 18 retroescavadeiras, 8 tratores de esteira, 18 caminhões basculantes, 2 cavalos mecânicos, 2 semirreboques basculantes e 2 semirreboques com dois eixos. Toda essa frota, se somará aos antigos maquinários do Estado, e atuarão em formato de mutirões em todas as regionais do Acre, na recuperação e pavimentação de ramais e áreas urbanas, além de auxiliar nas intervenções em pontes e rodovias estaduais.

“O governador Gladson Cameli tem cumprido com a promessa de campanha, de abrir o Acre para o agronegócio, e essas ações de melhoria dos ramais representam muito bem isso. Toda essa frota, se somará aos antigos maquinários do Estado, e atuarão em formato de mutirões em todas as regionais do Acre. Agradeço ao governo do Estado pelo compromisso com o povo do Acre”, disse o deputado Antonio Pedro.

Também participaram da solenidade o vice-governador Major Rocha, o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, o engenheiro Ítalo Medeiros, da secretaria de governo do Acre (Segov), os senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes, os deputados federais Jesus Sérgio e Perpétua Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Junior Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, N. Lima, além de deputados estaduais, vereadores da capital acreana, prefeitos e demais autoridades.