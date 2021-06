Brasiléia capacita servidores para oferecer serviço de laqueadura e vasectomia

O município de Brasiléia realizou nesse final de semana uma vivência à equipe multiprofissional do Departamento de Atenção Primária em Saúde para a implantação do serviço de laqueadura e vasectomia na regional do Alto Acre. A ação ocorreu em parceria com a Policlínica do Tucumã, de Rio Branco.

A equipe multiprofissional qualificada é composta por psicólogo, assistente social, enfermeiro e médico, de acordo com a técnica do Núcleo de Saúde da Mulher, Marília Figueiredo: “A promoção dessa vivência dará início à implementação do serviço de laqueadura e vasectomia em Brasiléia, sendo referência para a região do Alto Acre”.

Ainda de acordo com a técnica, a vivência também será proporcionada à equipe de Tarauacá. “Está prevista também para o dia 29 deste mês, destinada à equipe multiprofissional de Tarauacá, fortalecendo o processo na Região do Juruá”, relata.