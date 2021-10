Em cobija, criança dirige moto e sofre acidente deixando jovem enfermeira lesionada sobre avenida

Uma cena inusitada ocorreu na tarde desta Segunda-Feira, no município de Cobija, Bolívia. De acordo com a entrevista realizada pela imprensa local, um acidente envolvendo um Moto-Taxista com uma jovem enfermeira na garupa e duas crianças sobre uma segunda moto se chocaram, a jovem que estava na garupa do Moto taxista foi ao chão tendo lesões sobre o corpo e principalmente na cabeça, sendo necessário chamar a Ambulância da Unidade de Bombeiros do município.

O acidente ocorreu na avenida Pando, em “la calle” que conecta ao bairro Pantanal. A senhora em um tom de nervosismo alerta a população do município de Cobija para que não cedam veículos aos meninos(as) menores de idades, pôs os pais são os responsáveis pelas consequências que poderá ocorrer, como foi este caso. O Moto-Taxista teve ferimentos leves no joelho e em um dos braços e esta bem, as crianças que estavam sobre a posse da moto fugiram após o acidente e deixaram a moto modelo “Forsa” sem placa e em ótimo estado para trás.

Agora caberá a policia local fazer os devidos procedimentos estabelecido pelo seu pais.

Veja o vídeo a seguir:

Com informações do Kikenavalaperiodista