Em Assis Brasil, Gladson e Jerry Correia conversam com manifestantes em avenida após solenidade

Texto: Luciano Tavares - Fotos: Alexandre Lima

O governador Gladson Cameli e o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, asseguraram a um grupo de manifestantes a possível regularização de duas áreas de terra na cidade: a dos bairros Felicidade e KM-2. No primeiro moram mais de 50 famílias e no segundo, 31.

A reunião informal entre o governador, o prefeito e as famílias aconteceu em uma calçada na avenida Raimundo Chaar, principal acesso de Assis Brasil, após uma solenidade da prefeitura, momento em que as famílias aproveitaram para pedir por meio de cartazes socorro a Cameli.

O governador afirmou que sua equipe de assistência social do Estado vai fazer um levantamento sobre a real situação das famílias para em parceria com a prefeitura providenciar a construção de casas de madeira por meio da Secretaria de Meio Ambiente e ainda a eventual regularização fundiária por meio do Iteracre.