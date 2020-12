Ao todo foram 4 adultos presos e um adolescente apreendido. O veículo tinha sido roubado há dois dias em Rio Branco e seria comercializado no país vizinho. A PRF conseguiu recuperá-lo com apoio da Polícia Civil

Entre as manhãs do último domingo (6) e desta segunda-feira (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu quatro pessoas e apreendeu um adolescente. Dentre os crimes flagrados estavam receptação de veículo, tráfico de drogas e contra a ordem tributária. As ações ocorreram em rodovias federais no interior e na capital do Acre.

O primeiro caso aconteceu na manhã de domingo. Era por volta de 10h quando um táxi foi abordado por uma equipe PRF, na BR-317, em Senador Guiomard. Como passageiros estavam um adulto e um adolescente que ficaram bastante nervosos e contaram versões contraditórias sobre origem e destino da viagem. Após várias estórias desencontradas, um deles informou aos policiais que tinham ido até a cidade de Epitaciolândia para atravessar um carro roubado para a Bolívia.

O roubo teria acontecido no último dia 5 de dezembro na capital acreana. Por razões alheias à vontade da dupla, não foi possível realizar o traslado e o veículo tinha sido deixado no estacionamento de um hotel em Epitaciolândia. Diante da informação, os PRFs entraram em contato com a Polícia Civil que localizou o automóvel no hotel citado. Com o homem foi apreendida parte da chave do veículo.

Perante os fatos, o homem foi preso e o adolescente apreendido e encaminhados à Delegacia de Flagrantes em Rio Branco. O veículo ficou à disposição da Polícia Civil em Epitaciolândia para os trâmites devidos.

Ainda, na noite do domingo, outra equipe da PRF realizava serviço de ronda na BR-364, na capital do Acre, momento em que os policiais visualizaram um veículo parado na rodovia. Dentro do carro estava um casal e o motorista comercializava mercadorias em forma de “trouxinhas” com um pedestre. Quando os policiais aproximaram-se para realizar a abordagem, o pedestre deixou cair uma das frações envolta de um saco plástico, contendo substância com características de cocaína.

Devido à fundada suspeita, os PRFs realizaram uma busca no interior do veículo, onde foram apreendidos vários sacos plásticos, similares aos que são usados para embalar drogas em pequenas quantidades, além de diversas “trouxinhas” de cocaína e R$ 694 em posse dos envolvidos. Os três foram detidos e encaminhados com o ilícito, o veículo e diversos pertences para a Delegacia de Flagrantes em Rio Branco, para adoção das providências cabíveis.

Já na manhã desta segunda-feira, uma terceira equipe da PRF estava realizando abordagens fiscalizatórias no Km 99 da BR-364, em Senador Guiomard, e parou um motorista de uma caminhonete.

No compartimento de cargas do veículo havia diversas mercadorias. Porém, o motorista apresentou nota fiscal com quantidade inferior em relação à quantidade e valores dos produtos aferidos no veículo e confirmou que na nota apenas constava parte da mercadoria.

Após a constatação das divergências, o veículo e os fardos, contendo produtos como roupa de cama e banho, dentre outros, foram apreendidos e levados para a unidade da Secretaria da Fazenda, em Rio Branco, para os devidos procedimentos legais.

