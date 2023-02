Elenco do Rio Branco fecha preparação com treino de bolas paradas

Paulo Celio, para o Alto Acre

A Copa Verde começou para as equipes acreana nessa sexta-feira (17) com o duelo entre São Francisco x Atlético Acreano, jogo realizado no Estádio Florestão.

As duas equipes tinham só um propósito, apresentar um grande espetáculo, e claro, alcançar a segunda fase, mas, quem procurou resolver a parada da equipe católica logo aos cinco minutos de jogo. Quem abriu o marcador foi Vanderson depois de uma falha da defesa atleticana.

O Atlético correu atrás do prejuízo, mas, foi o São Francisco que botou moral na partida e aos 11 minutos, novamente Vanderson aumentou o placar com mais outra falha da zaga do galo e aumentou para 2×0 o placar.

Com o segundo gol tomado, o Atlético ficou anestesiado em campo errando passes no meio-campo e a zaga batendo cabeça. Com as ações completamente dominada, coube a equipe católica tratar logo de fechar o jogo e, aos 31 minutos ainda da primeira etapa depois de uma falha do lateral atleticano, Eric Giovani atuou no contra ataque pela direita, lançando na área do galo, que mais uma vez, a defesa ficou olhando Baby que recebeu na esquerda, driblou o zagueiro Luís Gustavo e mandou no canto direito do goleiro Hebert, aumentando o placar para 3×0, fechando o primeiro tempo.

Na segunda etapa, quando se esperava um Atlético com mais a vontade e tentar a reação, não aconteceu. Logo no primeiro minuto de jogo, novamente ele, Vanderson recebeu pelo lado esquerdo entrou na área e, com a ajuda do goleiro atleticano aceitou um frango, fazendo a equipe católica aumentar o placar para 4 x 0.

Com o resultado praticamente garantido, o São Francisco não tirou o pé do acelerador e aos 15 minutos, novamente, Vanderson fez o quinto gol e aos 25, Giovani fez o sexto.

O Atlético ainda tentou uma reação. Aos 32 minutos Fabinho fez contra, mexendo o placar para 6×1. Ciel aos 38, cobrando pênalti aumentou para 6×2. Novamente. Ciel aos 41, fez o terceiro para o Atlético.

Com um final de jogo de quase 10 gols, São Francisco estreou um placar de 6×3 no Atlético Acreano. Com esse resultado, a equipe católica vai enfrentar no dia 2 de março, a equipe do São Raimundo de Roraima.

O jogo que será realizado no Estádio Canarinho em Boa Vista pela segunda fase da Copa Verde. Já o Atlético só resta arrumar a casa para o Estadual que começa no dia 4 de março.

