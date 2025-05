Elenco do Galvez fecha preparação e Maurício deve promover mudanças

Com um treinamento nesta sexta, 9, no CT do Manauara, em Manaus, no Amazonas, o elenco do Galvez fechou a preparação para o confronto contra o Recanto da Criança. A partida será disputada neste sábado, 10, a partir das14h30, no estádio Ismael Benigno (Colina), e vale a liderança do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Feminino A3 para o time acreano.

Mudanças na equipe

Maurício Carneiro confirmou a entrada da goleira Paula na vaga de Cristiane e Tereza ocupa o lugar de Adrianinha no ataque. A ideia do treinador é aumentar a minutagem das atletas e criar mais opções para a segunda fase do torneio nacional.

