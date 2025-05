Galvez vai enfrentar o Ypiranga fora de casa na Copa do Brasil

A CBF realizou nesta sexta, 9, o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de Futebol Feminino, competição inédita na temporada 2025. O Galvez, representante do futebol acreano, vai enfrentar o Ypiranga, do Amapá, na primeira fase.

A competição reunirá 65 equipes e começa no dia 21 deste mês com a final programada para 19 de novembro.

Duelo único

O Galvez vai enfrentar o Ypiranga, em Macapá, no Amapá, em um confronto único. Se a partida terminar empatada, a equipe classificada vai ser definida nas cobranças de penalidades.

Pode contratar

Classificado com uma rodada de antecipação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro A3, o Galvez pode realizar contratações pontuais pensando também na disputa da Copa do Brasil.

