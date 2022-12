Elenco do Galvez embarca no dia 31 para Copa São Paulo

PHDEsporteClube

A diretoria do Galvez confirmou no dia 31 deste mês o embarque da delegação para a disputa da Copa São Paulo de 2023. O deputado Roberto Duarte (Republicanos) garantiu o apoio do governo do Estado por meio da secretaria de Educação e as passagens aéreas serão compradas para o Imperador.

Último mês de preparação

O elenco do Galvez inicia nesta quinta, 1, no campo B da Federação de Futebol, o último mês de preparação visando o torneio.

“Existe uma ansiedade, mas o trabalho vem sendo realizado dentro do programado”, comentou o técnico Kinho Brito.

Lista no dia 10

Kinho Brito afirmou ter 30 nomes para a Copinha e a lista final será confirmada no dia 10 deste mês.

“Essa é uma parte do trabalho que exige demais. São muitos sonhos e projetos de vida envolvidos em competições como a Copa São Paulo”, avaliou o treinador.

