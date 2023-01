Eleição na FFAC tem pedido de impugnação de chapas dos dois lados

MANOEL FAÇANHA

Um novo encontro dos membros da comissão eleitoral para organizar o processo eleitoral da Federação de Futebol do Acre (FFAC), ocorreu na segunda-feira (24), através da através da plataforma virtual Google Meet.

Em ata elaborada após a reunião, consta que foram apresentados documentos e impugnações, de ambas as chapas, além de três impugnações apresentadas pelo Independência Futebol Clube, o qual questionava a participação no pleito das equipes da Associação Esportiva Clube Sena Madureira, Andirá Esporte Clube e Associação Desportiva Senador Guiomard – ADESG. O pedido do Tricolor de Aço foi rejeitado, por unanimidade, pela comissão eleitoral, essa alegando que o prazo para esse tipo de solicitação já havia se encerrado.

Na sequência, a Comissão Eleitoral prosseguiu com a análise e debate acerca da documentação apresentada pelas chapas. Os membros verificaram que as duas candidaturas apresentaram os documentos solicitados, considerando todas as irregularidades apontadas sanáveis.

Por fim, com relação às impugnações apresentadas por ambas as chapas que apresentaram pedido de registro, a Comissão Eleitoral determinou a abertura de prazo para resposta de 02 (dois) dias, com término do prazo em 26/01/2023, às 17:00 horário de Rio Branco-AC. As impugnações e documentos estão disponíveis para consulta pelos representantes das chapas na sede da FFAC.

O processo eleitoral ocorre no próximo dia 31 de janeiro com dois candidatos na briga pelo poder político da entidade. O atual presidente Aquino Lopes encabeça a chapa “Trabalho e Realizações”, enquanto o deputado federal Roberto Duarte será o candidato de oposição, com a chapa denominada “Renovação”.

Conforme o regimento interno do pleito, 13 clubes estão aptos a participar do processo eleitoral. Veja quais são: Humaitá, São Francisco, Galvez, Adesg, Rio Branco, Náuas, Plácido de Castro, Andirá, Independência, Atlético Acreano, Sena Madureira, Vasco da Gama e Assermurb. Os dois últimos clubes têm peso apenas de um voto; enquanto os demais têm peso de três votos.

