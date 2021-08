Educação reúne comitê para alinhar proposta de retorno às aulas presenciais

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) reuniu na tarde desta segunda-feira, 16, o comitê de volta às aulas presenciais, para alinhar alguns pontos da proposta apresentada pela pasta.

O grupo é composto por representantes da SEE, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), do Ministério Público (MPAC), do Conselho Estadual de Educação (CEE) e do Conselho de Diretores das Escolas Públicas do Acre (Codep).

Cabe ao comitê orientar e monitorar o processo de retorno às aulas presenciais nas unidades da rede estadual e avaliar as ações implementadas, propondo ajustes nas estratégias, frente aos resultados identificados.

Diante da proximidade do retorno às atividades presenciais, previsto para setembro, foi analisado cada ponto da proposta referente à organização e higienização dos espaços, horários e aquisição de equipamentos de proteção, como máscaras e o uso de álcool em gel, entre outros.

O retorno presencial está previsto para as turmas de 1º , 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio, de forma híbrida, ou seja, com aulas presenciais e remotas.

“Em pesquisa realizada sobre a volta às aulas, incluímos participantes tanto da área urbana quanto da rural. Entre os entrevistados, 55,2% querem o retorno presencial e aí trouxemos a proposta da presencialidade para ser analisada”, explicou diretora de Ensino da SEE, Denise dos Santos.

As escolas já possuem alguns materiais de proteção além dos que ainda vão receber da SEE, para reforçar a segurança do retorno dos alunos e de toda a comunidade escolar.

Os gestores das escolas estaduais estão passando por capacitação sobre os protocolos sanitários para preparar as escolas e as equipes escolares para um retorno seguro.

“A SEE já assinou o contrato e estamos aguardando todos os equipamentos de proteção como tapetes sanitizantes, álcool em gel borrifadores e máscaras para distribuirmos por toda a rede. Todos os itens que foram exigidos já fizemos o processos licitatório e estamos adquirindo”, pontuou o diretor de Gestão, Aberson Carvalho.

O comitê terá ainda outras reuniões para firmar os acordos do plano de retorno atendendo todas as exigências de proteção dispostas.