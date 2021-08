Carro roubado em Epitaciolândia é restituído após ser localizado em Cobija pronto para rally

Um assalto praticado no dia 29 de julho passado na cidade de Epitaciolândia, resultou na perca de um veículo modelo VW/Gol, quando bandidos armados renderam as vítimas no próximo da avenida comercial, por volta das 10h00.

Passado quase 20 dias, o veículo foi localizado no interior do estado de Pando, onde tem Cobija como capital. O carro que já não tinha mais placa brasileira, foi modificado na parte interna, recebendo uma espécie de ‘gaiola’ de sobrevivência, muito utilizado em veículos de corrida.

Segundo foi apurado, o mesmo teria participado de uma espécie de rally no início do mês, quando o estado Pando comemora as festividades de emancipação política. Com o apoio das autoridades policiais bolivianas, o mesmo restituído aos legítimos donos.

No ato de entrega, além dos donos, os delegados de Brasiléia Carla Ivane, de Epitaciolândia Luís Tonini, além do representante do Gefron, Coronel Teles, estiveram presentes.