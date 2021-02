A Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, sob o comando do Delegado de Polícia Dr. Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação chefiada pelo inspetor Eurico Feitosa, durante operação destinada a reprimir o tráfico de entorpecentes no município de Xapuri, realizou uma operação nesta quinta-feira (04), onde prendeu em flagrante, dois homens que traficavam drogas em uma residência localizada no bairro Braga Sobrinho, conhecido por bairro da “Bolívia”, nas proximidades da Praia do “Inferno”.

Os policiais apreenderam em poder da dupla, uma razoável quantidade de cocaína, dinheiro e uma arma de fogo tipo escopeta com munição. No local também foram encontrados materiais geralmente utilizados para embalar entorpecentes.

Segundo foi apurado, ambos os autores já foram condenados em outros crimes, sendo que um deles cumpre pena por tráfico de drogas e estava sendo investigado há meses pela Polícia Civil de Xapuri.

Os acusados foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos de praxe.

