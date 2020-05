A Corregedoria vai avaliar se a performance dos PMs prejudica a imagem da instituição por causa do uso da arma e da farda, já que o órgão é considerado rígido e conservador na estrutura de Estado.

Luciano Tavares

Ao menos três policiais militares do Acre foram parar na Corregedoria do órgão por uso do aplicativo TikTok armados e de farda. As performances polêmicas, entretanto, não param por aí. O comandante da PM, coronel Ulysses Araújo, também aparece em um vídeo fazendo dublagem pop e dançando Thriller, o clássico de Michael Jackson.

Os vídeos estão espalhados no Facebook e em grupos de WhatsApp. A Corregedoria vai avaliar se a performance dos PMs prejudica a imagem da instituição por causa do uso da arma e da farda, já que o órgão é considerado rígido e conservador na estrutura de Estado.

Procurado, Ulysses Araújo afirmou que os “vídeos têm características de depravação e atentado ao pudor militar”. Ele também lamentou o uso de arma e farda nas dublagens.

Junto com os vídeos, um texto anônimo insinua que a Corregedoria deve agir com menos rigor ao analisar a dança pop do coronel Ulysses. Questionado, o comandante disse que o “Comando não se intimidará por publicações e opiniões anônimas” e que “está disposto a colocar o vídeo que foi postado a seu respeito ao mesmo crivo dos demais policiais”.

Comentários