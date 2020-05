O parlamentar destacou o esforço do governador Gladson Cameli no combate à pandemia e comentou sobre o trabalho adotado pela prefeita Socorro Neri

O líder do governo, deputado Gehlen Diniz (Progressistas), proferiu sua opinião a respeito da pandemia do novo coronavírus. Despido da função de líder, ele disse que em breve terá que ser decretado um lookdown, ou fecha tudo, para conter o avanço da pandemia no Acre.

“A nossa estrutura de Saúde, infelizmente, ainda é muito pequena. Eu vi as preocupações do deputado Edvaldo. A continuar neste ritmo de avanço, isso é uma opinião pessoal, vai chegar ao momento que terá que parar tudo paralisar dar um freio. Eu estou temeroso, o governador também está”, disse o parlamentar.

O parlamentar destacou o esforço do governador Gladson Cameli no combate à pandemia e comentou sobre o rodízio de veículos adotado pela prefeita Socorro Neri (PSB). Mesmo não sendo do partido de Neri, ele disse que a iniciativa é louvável e visa salvar vidas.

“Nós vimos aqui em Rio Branco, por exemplo, recentemente a prefeita decretou um rodízio, mil e uma críticas, mas temos que reconhecer as ações que estão sendo feitas. Todas estão se esforçando ao máximo”, disse Diniz.

