O jovem Witalo Leonardo da Silva, de 22 anos, foi morto a tiros na noite deste quarta-feira (3), na frente de uma distribuidora na Avenida Sobral, no bairro Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Leonardo é dono da distribuidora e estava conversando com um amigo na frente do comércio, quando bandidos em um carro modelo Jeep Renegade pararam no local e efetuaram três tiros contra a vítima, que foi atingida na cabeça e no peito. O amigo de Leonardo saiu ileso do ocorrido.

Os autores do crime fugiram em direção ao Centro da capital após a ação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado em seguida, porém, quando os socorristas chegaram no local, a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML).

Nenhum suspeito foi preso pela polícia até o momento. O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários