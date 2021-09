Dois feridos: Carro capota para fora da estrada após bater em buraco na BR 317 rumo à Assis Brasil

O acidente registrado na BR 317 (Estrada do Pacífico), por volta das 8h20 desta segunda-feira, dia 6, deixou duas pessoas feridas, sendo necessário serem levadas para o hospital local, onde receberam os primeiros socorros.

Segundo foi apurado com as autoridades locais, o acidente ocorreu devido a motorista, identificada como Jessiane de Souza Araújo, de 27 anos, estava conduzindo o veículo modelo VW/Voyage, placas de Epitaciolândia NXR 5191, na companhia de Alisson P. Lopes de Oliveira (38), e Wagner Júnior da Silva (29), quando bateu em um buraco na estrada.

O impacto teria danificado uma das rodas, fazendo com que perdesse o controle do veículo e fosse para fora da estrada e capotar por algumas vezes. A motorista teria perdido a consciência e o passageiro Alisson registrou ferimentos leves. Já o terceiro teria saído ileso do acidente.

Socorristas se deslocaram até o local, onde resgataram os feridos com ajuda de terceiros, os levando para a Unidade Mista de Saúde na cidade de Assis Brasil, ficando em observação pela equipe médica após serem atendidos.

