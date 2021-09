Última hora: Carro perde controle na BR 317 e capota com pessoas dentro

As informações ainda estão sendo colhidas, mas, dão conta de um veículo de passeio modelo VW/Voyage, placas NXR 5191 de Epitaciolândia, perdeu o controle na BR 317, (Estrada do Pacífico), no km 88 sentido Brasiléia/Assis Brasil, por volta das 8h00 desta segunda-feira, dia 6.

Segundo o comando dos Bombeiros do 5º Batalhão, estariam em alerta sobre possíveis vítimas presas nas ferragens, e que socorristas do SAMU de Assis Brasil e Brasiléia já teriam se deslocado para o local do acidente.

Sobre possível vítima que teria ido a óbito, não havia sido confirmado oficialmente, mas que havia pessoas machucadas e estavam sendo resgatadas à unidade médica de Assis Brasil, podendo serem transferidas para Brasiléia, ou Capital, conforme os ferimentos.

A causa do acidente ainda está sendo levantada pelas autoridades policiais.

Matéria em atualização a qualquer momento.