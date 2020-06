Essa é a última etapa da obra esperada como integração do Acre com o restante do país, servindo também de acesso à Transoceânica.

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre) iniciou os serviços de cravamento de estacas da complementação da ponte do Abunã, sobre o rio Madeira, na margem do lado de Rondônia.

Serão cravadas 145 estruturas metálicas para fundação do elevado em concreto, que terá comprimento de aproximadamente 460 metros.

Após a estrutura de concreto, quase 1,5 quilômetro da rodovia serão elevados em aproximadamente 10 metros de altura. Será utilizado terraplenagem com a solução em bermas de equilíbrio (tipo um paredão lateral), que tem o objetivo de amenizar o peso do aterro subleito.

A obra dessa ponte é uma das prioridades do Ministério de Infraestrutura, ligando Rondônia ao Acre por meio da rodovia BR-364. Atualmente essa travessia é feita de balsa. A conclusão da obra está prevista para o final deste ano de 2020.

A previsão inicial de inaugurar em setembro de 2019 não se concretizou devido ao atraso nos serviços de aterro das cabeceiras.

Neste local, em época de inverno, o rio eleva o nível e causa alagamentos.

A elevação servirá para evitar que as águas atravessem a rodovia.

