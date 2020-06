O estado com o maior número de casos (172,8 mil) e de mortes (10,5 mil) é São Paulo. Na sequência, aparecem o Rio de Janeiro (78,8 mil casos e 7,5 mil mortes)

Murillo Ferrari, da CNN, em São Paulo

O Brasil registrou 892 mortes e 21.704 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde divulgado na noite de sábado (13).

Com isso, o país acumula 42.720 mortos e 850.514 infectados pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O balanço do ministério mostra uma leve queda no número de mortes em relação ao dia anterior, 1,87%. Em relação aos infectados, a redução foi de 16%. A pasta também informa que há 379.245 pessoas que já se recuperaram da doença.

Em comparação com os dados globais divulgados pela Universidade Johns Hopkins, o país se consolidou na segunda posição em número de mortos. Os Estados Unidos lideram o ranking, com 115.521 vítimas o Reino Unido aparece na terceira posição, com 41.747 mortos.

O estado com o maior número de casos (172,8 mil) e de mortes (10,5 mil) é São Paulo. Na sequência, aparecem o Rio de Janeiro (78,8 mil casos e 7,5 mil mortes), o Ceará (76,4 mil casos e 4,8 mil mortes), o Pará (68,5 mil casos e 4,1 mil mortes) e Maranhão (58,8 mil casos e 1,4 mil mortes).

O Ministério da Saúde voltou a divulgar os números consolidados de casos e mortes da pandemia no país na terça-feira, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A pasta havia reduzido a divulgação das informações no fim da semana passada, o que levou a acusações de que o governo estaria tentando esconder dados.

Comentários