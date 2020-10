”Neste momento, as equipes da Autarquia executam a concretagem e a armação das vigas pré-moldadas da estrutura. Presidente Jair Messias Bolsonaro entrega a obra no final deste ano.”

O DNIT confirmou para o fim do ano a inauguração da ponte sobre o rio Madeira, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais do órgão, destacou a importância da obra para a região e o estado em que se encontra atualmente. Diz a publicação.

“Quem não conhece o Norte, não imagina como uma obra como a Ponte do Abunã é transformadora. Grandiosa em tamanho e importância, a estrutura vai conectar por terra o Acre a Rondônia e ligar o Brasil ao Pacífico, via Peru. Garantia de desenvolvimento, conectividade e competitividade. O DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes segue com os trabalhos de terraplenagem e de construção do elevado. Neste momento, as equipes da Autarquia executam a concretagem e a armação das vigas pré-moldadas da estrutura. Presidente Jair Messias Bolsonaro entrega a obra no final deste ano.”

Comentários