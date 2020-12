Gilcimar Silva Honorato, de 38 anos, morreu após ser ferido com dois tiros no peito durante uma discussão com um policial penal identificado como Alessandro Rosas Lopes, conhecido como Guerrerinha. O caso aconteceu na manhã deste sábado, 12, em uma bar localizado na rua Euclides da Cunha, situada no bairro Esperança, em Rio Branco. Gilcimar não resistiu aos disparos e morreu no Pronto-Socorro.

A polícia informou que Gilcimar, Alessandro e uma terceira pessoa estavam em um estabelecimento comercial conhecido como Bar da Neuzinha quando iniciou-se uma discussão entre os indivíduos. A discussão progrediu para via de fatos. Foi quando populares ouviram gritos e dois disparos de arma de fogo.

Gilcimar, mesmo ferido, ainda conseguiu correr e caiu em frente ao Esquinão da Carne. O Policial Penal, após a ação, saiu do local juntamente com seu amigo em um veículo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram o ferido ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Quando Gilcimar deu entrada no hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de urgência.

Policiais Militares estiveram no local, conseguiram pegar a placa do veículo do Policial Penal e o encontraram em uma residência no bairro João Eduardo I, sentado juntamente com uma amigo na área da casa.

Alessandro estava sem blusa e com um ferimento de faca no ombro direito. O Policial Penal informou aos Policiais Militares que estava no bar quando entrou em discussão com Gilcimar, que em posse de uma faca, teria desferido um golpe no seu ombro. Alessandro alegou que agiu legítima defesa e efetuou os tiros que atingiram Gilcimar.

A arma de fogo do Policial Penal e a faca usada na discussão foram apreendidas e Alessandro foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

O caso segue para investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo informações da polícia, Gilcimar já possui passagens pela justiça pelo crime de furto qualificado.

Comentários