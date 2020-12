Por Raimari Cardoso

O prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos, anunciou nesta sexta-feira, 11, que em função de uma crescente nova onda do novo coronavírus, que fez com que o nível de risco nas regionais do Alto e Baixo Acre regredisse à Bandeira Laranja, o município não terá as tradicionais comemorações de fim de ano e muito menos a parte comercial da Festa de São Sebastião, em 20 de janeiro.

Com relação às atividades de fim de ano, a prefeitura decidiu que manterá apenas a entrega dos presentes às crianças dos bairros mais carentes. Não haverá a tradicional festa da virada, com a queima de fogos e as apresentações musicais que sempre marcaram o réveillon dos xapurienses. A ideia é não promover nada que cause aglomerações elevando os índices de contágio.

Quanto à maior festa religiosa do município, o Novenário de São Sebastião, a prefeitura, que é correalizadora do evento, junto com a paróquia local, não realizará a parte que organiza todos os anos. Não haverá, portanto, a organização do também tradicional “shopping popular”, como ficou conhecida a concentração de comerciantes que na festa são denominados “marreteiros”.

Os parques infantis, restaurantes populares, feiras de artesanatos e culinária, lanchonetes e pastelarias, também não terão autorização para funcionar, segundo o anúncio feito pelo prefeito. A notícia é desastrosa para a já anêmica economia da cidade, pois as festas de fim de ano e o Novenário de São Sebastião têm importância gigantesca para vários setores do comércio local.

Os setores mais atingidos serão as poucas pousadas e hospedarias existentes na cidade, as também poucas opções de restaurantes e os pequenos negócios, a maioria informal, que têm nesse período o seu grande momento. A geração de empregos temporários será duramente atingida e muitos, como a própria igreja católica local perderão a maior oportunidade de arrecadação do ano.

“Sei que isso afeta a economia, afeta o setor hoteleiro e de restaurantes, enfim, o turismo, de modo geral, mas aqui nós optamos pela preservação da vida. Aqui não vamos negligenciar nem prevaricar em nenhum momento quanto a isso, então queria pedir a compreensão da população, de todos aqueles que estão se preparando para as festas de fim de ano”, enfatizou o prefeito.

Contudo, é possível que a prefeitura possa voltar atrás quanto ao rigor das medidas. É que o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgou recentemente a Resolução 15, que trata sobre o enquadramento dos setores e das atividades comerciais autorizadas a funcionar de acordo com cada um dos Níveis de Risco estabelecidos no Pacto Acre Sem Covid.

A nova resolução unifica todas as anteriores relacionadas ao funcionamento dos setores comerciais e sociais durante a pandemia, dando abertura para que praticamente todos possam operar a partir da Bandeira Laranja com quantitativo de capacidade reduzido e adoção de protocolos sanitários, além das medidas de proteção individuais.

Assim, atividades como a abertura de academias, igrejas, bares e restaurantes, que não eram permitidos na Bandeira Laranja, passam agora a ser autorizados com uma redução ainda maior da encontrada na Bandeira Amarela, conforme divulgou a Agência de Notícias do Acre, do governo do estado.

Segundo o secretário de Saúde, Alysson Bestene, a nova resolução é fruto de um trabalho coletivo onde o governo do Acre ouviu e ponderou os anseios dos representantes comerciais e sociais, mudando níveis de abertura e medidas para que haja segurança para toda a população.

“É uma revisão de todos os segmentos, trazendo o funcionamento de todos os setores comerciais e sociais para a Bandeira Laranja com quantitativo menor. E é um trabalho que não para no poder público. Cada pessoa precisa fazer sua parte, desde o setor privado, a população, para que não haja retrocesso por disseminação da doença”, explicou.

Com mais de 1750 casos confirmados de covid-19, Xapuri é o segundo município em incidência da doença – número de casos por grupo de 100 mil habitantes – e o primeiro do Alto Acre em números absolutos. No cenário estadual, o município é o quinto colocado em número de contaminações com 15 mortes registradas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). No entanto, a Sesacre contabiliza apenas 13 óbitos para Xapuri.

Sem procissão

Outro efeito de grande impacto da pandemia será a impossibilidade de a paróquia de São Sebastião realizar a tradicional procissão, no dia 20 de janeiro, que chega a reunir mais de 20 mil pessoas anualmente na cidade. A direção da Igreja Católica no município ainda discute como o evento será realizado, mas é quase certo que em vez da procissão haverá uma carreata.

