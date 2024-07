Diretoria do Plácido de Castro oficializa desistência do Estadual

A diretoria do Plácido de Castro oficializou nesta segunda, 29, a desistência do Campeonato Estadual de Futsal. A competição estava programada para começar no sábado, 3, no ginásio Álvaro Dantas.

“Por motivos financeiros, Plácido de Castro desiste do Estadual. Vamos trabalhar para voltar na próxima temporada”, afirmou o dirigente do Plácido, Elias Souza.

Mudar o planejamento

Segundo o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, a fórmula de disputa do Campeonato Estadual deve ser alterada.

“Vamos nos reunir com os dirigentes das equipes para definir em conjunto como será a competição”, comentou Rafael do Vale.

Aumentou premiação

Rafael do Vale lamentou a desistência do Plácido de Castro do Estadual.

“Aumentamos a premiação do Estadual e deveríamos ter mais times na disputa do Estadual. Vamos continuar realizando o nosso trabalho e promovendo as competições com boas premiações”, declarou o dirigente.

