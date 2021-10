Diretor da Rádio Aldeia FM 90,3 de Brasiléia realiza evento em Alusão ao dia das Crianças

Nesta ultima Terça-Feira, 12, o diretor do sistema de comunicação da Rádio Aldeia FM, Leo Costa, juntamente com sua equipe, realizou um evento em frente a propina estação de radio em comemoração ao dias das crianças.

O evento teve o apoio da Policia Militar, do 6º Ciretran de Brasiléia e de alguns empresários locais, durante o evento, teve brincadeiras de criança, alimentação e presentes diversos além de cidadãos fantasiados com o objetivo de fazer a diversão das crianças que ali estavam presente.

Em uma entrevista feito pelo Jornal OAltoAcre, Leo Costa destacou que a rádio es de ganhar um novo transmissor de frequência com o objetivo de ampliar o sinal de cobertura da rádio e agradeceu ao governador Gladson Camelin bem como a todos os servidores da comunicação do estado, também colocou em pauta que o dia das crianças realizado pela equipe da Radio Aldeia serve para que as crianças entendam como funciona uma radio de transmissão, quais são os equipamentos usados pelos funcionários e locutores da radio e qual a serventia de uma radio.

Acompanhe a entrevista a seguir: